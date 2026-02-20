Помилованного за участие в СВО дезертира заподозрили в очередном убийстве

В феврале 2024 года мужчина вновь оказался фигурантом уголовного дела. Его признали виновным в убийстве двух человек и в октябре 2024 года приговорили к 20 годам колонии. Летом 2025 года он был освобожден после заключения нового контракта с Минобороны.