Помилованного за участие в СВО дезертира заподозрили в очередном убийстве

В Республике Саха (Якутия) задержан 38-летний Виктор Саввинов, которого подозревают в убийстве жителя села Кутана. Об этом сообщает издание SakhaDay.ru.
По информации издания, в 2020 году Саввинов был осужден на 9,5 года лишения свободы за убийство знакомого. В 2023 году он отправился на специальную военную операцию и впоследствии получил помилование.
В феврале 2024 года мужчина вновь оказался фигурантом уголовного дела. Его признали виновным в убийстве двух человек и в октябре 2024 года приговорили к 20 годам колонии. Летом 2025 года он был освобожден после заключения нового контракта с Минобороны.
Позже Саввинов получил ранение и проходил лечение в госпитале в Бурятии, откуда, по данным СМИ, дезертировал.
Родственники одной из погибших ранее заявляли, что он несколько месяцев находился в поселке и обращались в военную прокуратуру и правоохранительные органы. По их словам, задержание произошло после того, как мужчину заподозрили в новом преступлении.
