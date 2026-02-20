Обвиняемые в убийстве в Паттайе россияне частично признали вину

В Таиланде перед судом предстали двое граждан России — 35-летний Ярослав Демидов и 38-летний Дмитрий Маскалев, обвиняемые в убийстве 30-летнего Михаила Емельянова в Паттайе. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По данным канала, Маскалев заявил, что трагедия произошла по неосторожности во время драки, и частично признал вину. В суде он принес извинения матери погибшего.
Мать Емельянова заявила, что не верит версии обвиняемых. Она представила следствию скриншоты сообщений с требованием выкупа и запись телефонного разговора с Демидовым, который обещал участвовать в поисках ее сына. Женщина настаивает на максимально строгом наказании.
Ранее сообщалось, что преступление произошло 9 января в одном из особняков Паттайи. По версии следствия, после конфликта потерпевший погиб, а его тело было расчленено. Части тела и личные вещи были спрятаны в разных местах.
Также, по информации СМИ, у семьи погибшего требовали 120 тысяч долларов в качестве выкупа. Когда мать приехала в Таиланд и собрала указанную сумму, связь с подозреваемыми прекратилась.
