Ричмонд
+7°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сооснователь крупной международной компании погиб, упав с балкона

Один из основателей британского онлайн-ритейлера ASOS Квентин Гриффитс погиб в Таиланде при загадочных обстоятельствах.

Один из основателей британского онлайн-ритейлера ASOS Квентин Гриффитс погиб в Таиланде при загадочных обстоятельствах.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на местную полицию, 58-летний бизнесмен выпал с балкона своей квартиры на 17-м этаже жилого комплекса в Паттайе.

Признаков взлома или беспорядка в помещении не обнаружено, однако правоохранители не исключают версию насильственной смерти. Окончательные выводы будут сделаны после судебно-медицинской экспертизы, которая может занять несколько месяцев.

Гриффитс основал ASOS в 2000 году в Лондоне. Компания стала одним из пионеров онлайн-торговли одеждой, взяв название от слогана «As Seen On Screen» («Как на экране»).

Ранее сообщалось, что итальянского журналиста Андреа Лучиди, имеющего российское гражданство, задержали в Стамбуле вместе с другими членами международной делегации.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.