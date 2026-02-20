Ричмонд
В центре Челябинска грузовик снёс столб с камерами слежения

Дорожный инцидент произошёл у Дворца спорта «Юность».

Источник: Госавтоинспекция Челябинской области

Сотрудники Госавтоинспекции Челябинска разбираются в причинах аварии, случившейся вечером 19 февраля 2026 года у Дворца спорта «Юность».

Предварительно установлено, что 40-летний водитель грузового автомобиля МАЗ потерял контроль над управлением. В результате этого седельный тягач врезался в электроопору, оснащенную системой видеонаблюдения, и повредил её. При этом инциденте никто не пострадал. Сам автомобиль получил повреждения.

В связи с произошедшим Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения о важности неукоснительного соблюдения ПДД. Водителям настоятельно рекомендуется избегать использования мобильных устройств во время движения, пристегиваться ремнями безопасности и учитывать текущие погодные условия.