В центре Челябинска грузовик снёс столб с камерами слежения

Предварительно установлено, что 40-летний водитель грузового автомобиля МАЗ потерял контроль над управлением. В результате этого седельный тягач врезался в электроопору, оснащенную системой видеонаблюдения, и повредил её. При этом инциденте никто не пострадал. Сам автомобиль получил повреждения.