В центре Челябинска грузовик снёс столб с камерами слежения

Сотрудники Госавтоинспекции Челябинска разбираются в причинах аварии, случившейся вечером 19 февраля 2026 года у Дворца спорта «Юность».
Предварительно установлено, что 40-летний водитель грузового автомобиля МАЗ потерял контроль над управлением. В результате этого седельный тягач врезался в электроопору, оснащенную системой видеонаблюдения, и повредил её. При этом инциденте никто не пострадал. Сам автомобиль получил повреждения.
В связи с произошедшим Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения о важности неукоснительного соблюдения ПДД. Водителям настоятельно рекомендуется избегать использования мобильных устройств во время движения, пристегиваться ремнями безопасности и учитывать текущие погодные условия.