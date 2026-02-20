Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске военного осудили за кражу 216 тысяч с карты знакомого

Суд назначил ему 4 года лишения свободы.

Источник: Freepik

Новосибирский гарнизонный военный суд вынес приговор по делу Валерия Жупикова, обвинявшегося в краже с банковского счёта. Об этом сообщили в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в соцсети «ВКонтакте».

Суд установил, что 16 октября 2025 года Жупиков тайно взял банковскую карту у знакомого и снял с неё 216 тысяч рублей, причинив значительный ущерб. Деньги он потратил по своему усмотрению.

Суд назначил ему 4 года лишения свободы. Гражданский иск потерпевшего удовлетворён полностью — с осуждённого взысканы 216 тысяч рублей в счёт возмещения ущерба.

Ранее АиФ-Новосибирск писал, что новые технологии помогли поймать серийного грабителя в Новосибирске.