В Новосибирске военного осудили за кражу 216 тысяч с карты знакомого

Новосибирский гарнизонный военный суд вынес приговор по делу Валерия Жупикова, обвинявшегося в краже с банковского счёта. Об этом сообщили в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в соцсети «ВКонтакте».
Суд установил, что 16 октября 2025 года Жупиков тайно взял банковскую карту у знакомого и снял с неё 216 тысяч рублей, причинив значительный ущерб. Деньги он потратил по своему усмотрению.
Суд назначил ему 4 года лишения свободы. Гражданский иск потерпевшего удовлетворён полностью — с осуждённого взысканы 216 тысяч рублей в счёт возмещения ущерба.
