Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На борту пропавшего в Приамурье вертолета находятся три человека

На борту пропавшего в Приамурье вертолета, предварительно, находятся три человека.

Источник: Аргументы и факты

В Амурской области продолжаются поиски вертолёта, исчезнувшего примерно в 130 километрах от села Амаранка в Ромненском округе. По предварительным данным, на борту находились три человека — пилот и двое пассажиров.

Как уточняется, воздушное судно считается пропавшим после утраты связи в ходе полёта. Официальные службы ведут поисковую операцию, подробности о возможных причинах инцидента пока не раскрываются.

Источник сообщил, что вертолёт является частным и используется лесозаготовительными структурами. Речь идёт о малогабаритной модели производства компании Robinson Helicopter Company — предположительно Robinson R44 или Robinson R55, в зависимости от установленного двигателя.

Ранее прокуратура начала проверку информации о посадке вертолета на лед реки Текелю на Алтае. Несколько человек приземлились на вертолете решили на реку Текелю у подножия горы Белухи и сыграли там в хоккей.