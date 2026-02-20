На борту пропавшего в Приамурье вертолета находятся три человека

В Амурской области продолжаются поиски вертолёта, исчезнувшего примерно в 130 километрах от села Амаранка в Ромненском округе. По предварительным данным, на борту находились три человека — пилот и двое пассажиров.
Как уточняется, воздушное судно считается пропавшим после утраты связи в ходе полёта. Официальные службы ведут поисковую операцию, подробности о возможных причинах инцидента пока не раскрываются.
Источник сообщил, что вертолёт является частным и используется лесозаготовительными структурами. Речь идёт о малогабаритной модели производства компании Robinson Helicopter Company — предположительно Robinson R44 или Robinson R55, в зависимости от установленного двигателя.
