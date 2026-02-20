Апелляция ужесточила наказание фигурантке громкого дела Долиной

В ноябре прошлого года суд признал их виновными в мошенничестве. По версии следствия, злоумышленники убедили певицу перевести деньги и провести фиктивную сделку с квартирой. Цырульникова получила семь лет лишения свободы и штраф 1 млн рублей, остальные — от четырех до семи лет колонии и штрафы по 900 тыс. рублей.