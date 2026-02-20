Ричмонд
Британский миллиардер и сооснователь ASOS погиб в Паттайе, сорвавшись с балкона

Британский бизнесмен и сооснователь онлайн-гиганта модной индустрии ASOS, 58-летний Квентин Гриффитс, трагически погиб в Таиланде, сорвавшись с балкона своей квартиры на 17-м этаже в Паттайе.

Источник: Life.ru

Полиция не обнаружила признаков беспорядка в квартире, но рассматривает версию насильственной смерти. Окончательная причина будет известна после патологоанатомической экспертизы, которая может занять месяцы.

ASOS была основана в 2000 году в Лондоне, а её название расшифровывается как As Seen On Screen — «покупай то, что видишь на экране». Гриффитс был одним из ключевых архитекторов успеха компании, превратившейся в одного из лидеров онлайн-моды в мире.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.