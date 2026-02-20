В Омской области водитель Mazda спровоцировала ДТП с автобусом

Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что на 7 километре дороги Калачинск-Ивановка-Кабанье 33-летняя женщина, управляя автомобилем Mazda, при выезде с второстепенной дороги не уступила дорогу и столкнулась с рейсовым автобусом ПАЗ, который следовал по маршруту «Калачинск-Ивановка». После столкновения автобус съехал в кювет.