В Омской области водитель Mazda спровоцировала ДТП с автобусом

Вчера, 19 февраля, в 18:20, в дежурную часть Госавтоинспекции Калачинского района поступило сообщение о ДТП с пострадавшими.
Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что на 7 километре дороги Калачинск-Ивановка-Кабанье 33-летняя женщина, управляя автомобилем Mazda, при выезде с второстепенной дороги не уступила дорогу и столкнулась с рейсовым автобусом ПАЗ, который следовал по маршруту «Калачинск-Ивановка». После столкновения автобус съехал в кювет.
В результате аварии водитель легкового автомобиля и её пассажирка, женщина 1967 года рождения, с тяжёлыми травмами были доставлены в больницу. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали.
Причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки.