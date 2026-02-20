Ричмонд
В Омской области водитель Mazda спровоцировала ДТП с автобусом

В результате аварии пострадали женщина-водитель и её пассажирка.

Источник: Om1 Омск

Вчера, 19 февраля, в 18:20, в дежурную часть Госавтоинспекции Калачинского района поступило сообщение о ДТП с пострадавшими.

Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что на 7 километре дороги Калачинск-Ивановка-Кабанье 33-летняя женщина, управляя автомобилем Mazda, при выезде с второстепенной дороги не уступила дорогу и столкнулась с рейсовым автобусом ПАЗ, который следовал по маршруту «Калачинск-Ивановка». После столкновения автобус съехал в кювет.

В результате аварии водитель легкового автомобиля и её пассажирка, женщина 1967 года рождения, с тяжёлыми травмами были доставлены в больницу. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали.

Причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки.