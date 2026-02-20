Ричмонд
В центре Москвы загорелся автосервис

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Пожар произошел в автосервисе на Новой Переведеновской улице в центре Москвы, площадь возгорания — 500 кв. метров. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Источник: РИА "Новости"

«Возгорание произошло в автосервисе по адресу: Новая Переведеновская улица, дом 3. Предварительно, площадь пожара составляет 500 кв. метров», — сказал собеседник агентства.

По его словам, пожару присвоен 2-й ранг сложности.