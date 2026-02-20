Ричмонд
Жительницу Красноярска осудили за «воспитание» дочери скалкой и солью

В Красноярске женщине дали три года условно за жестокое обращение с ребенком.

Источник: Комсомольская правда

Жительницу Красноярска признали виновной в жестоком обращении с шестилетней дочерью. Об этом сообщили 19 февраля в Объедииненной пресс-службе судов Красноярского края.

В суде были представлены доказательства, что с сентября по декабрь 2022 года женщина систематически избивала девочку. В ход шли ремень, провод от зарядки и даже скалка. Кроме того, мать втирала в кожу дочери поваренную соль, причиняя ей физическую боль.

Женщина не признала вину и объяснила свои действия воспитанием непослушного ребенка. По ее словам, она пыталась скорректировать поведение дочери и пресечь опасные действия, но при этом не наносила серьезных травм. Она также упомянула, что обращалась с ребенком к психологу.

Советский районный суд Красноярска счел доводы неубедительными и признал женщину виновной. Ей назначили три года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.