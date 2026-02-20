Ричмонд
В Челябинске трамвай столкнулся с машиной

В Челябинске трамваи не могут проехать на Северо-Запад из-за ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске в утренний час пик 20 февраля произошло ДТП. На проспекте Победы, в районе пересечения с улицей Чайковского, столкнулись трамвай и легковой автомобиль.

Машина застряла поперек рельсов.

Движение трамваев в сторону улицы Чичерина остановилось.

Как сообщили в «ЧелябГЭТ», вагоны отправили по временным маршрутам:

трамвай № 14: ЦХП — ЧЭМК;

трамвай № 15: ЧТЗ — Першино;

трамвай № 16 Автовокзал — Кирова — ЧЭМК;

трамвай № 22: Чистопольская — депо 2.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. Чтобы оформить ДТП, вызвали аварийного комиссара.