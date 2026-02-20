В Челябинске трамвай столкнулся с машиной

В Челябинске в утренний час пик 20 февраля произошло ДТП. На проспекте Победы, в районе пересечения с улицей Чайковского, столкнулись трамвай и легковой автомобиль.
Машина застряла поперек рельсов.
Движение трамваев в сторону улицы Чичерина остановилось.
Как сообщили в «ЧелябГЭТ», вагоны отправили по временным маршрутам:
трамвай № 14: ЦХП — ЧЭМК;
трамвай № 15: ЧТЗ — Першино;
трамвай № 16 Автовокзал — Кирова — ЧЭМК;
трамвай № 22: Чистопольская — депо 2.
По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. Чтобы оформить ДТП, вызвали аварийного комиссара.