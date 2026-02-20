Ричмонд
В иркутском Бодайбо подали отопление во все многоквартирные дома после аварии

В городе Бодайбо Иркутской области восстановили теплоснабжение во всех домах, которые оставались без отопления после прорыва. Об этом сообщили в городской администрации.

Источник: Life.ru

Власти передали, что по данным на утро 20 февраля в Бодайбо подали тепло в 175 жилых домов. Среди них 56 многоквартирных домов, 69 домов блокированной застройки и 50 индивидуальных жилых домов. В администрации добавили, в этих домах проживают 1560 человек, в том числе 362 ребёнка.

Напомним, режим чрезвычайной ситуации в Бодайбо ввели в феврале после аварии на теплосетях. Инцидент оставил без тепла сотни жителей. Губернатор Игорь Кобзев ранее заявлял, что теплоснабжение полностью восстановят до 21 февраля.

