В иркутском Бодайбо подали отопление во все многоквартирные дома после аварии

Власти передали, что по данным на утро 20 февраля в Бодайбо подали тепло в 175 жилых домов. Среди них 56 многоквартирных домов, 69 домов блокированной застройки и 50 индивидуальных жилых домов. В администрации добавили, в этих домах проживают 1560 человек, в том числе 362 ребёнка.