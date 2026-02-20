Ричмонд
ПВО уничтожила БПЛА в двух районах Ростовской области

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах региона.

Источник: © РИА Новости

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Отмечается, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала и будет уточняться. Беспилотная опасность сохраняется, добавил Слюсарь.

