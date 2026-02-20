Изнасилование и убийство 13-летней девочки раскрыли благодаря ДНК на окурке

Из-за отсутствия на тот момент необходимых судебно-медицинских технологий расследование зашло в тупик. В 2003 году Департамент юстиции Калифорнии составил ДНК-профиль по образцам с нижнего белья Гир. ДНК не совпала ни с кем в базе данных правоохранительных органов, и дело снова стало холодным до 2021 года. В том году ФБР с помощью баз данных родственной ДНК проанализировало образец и установило, что он принадлежит одному из четырёх братьев, включая Уника.