Изнасилование и убийство 13-летней девочки раскрыли благодаря ДНК на окурке

Убийца 13-летней девочки в США признан виновным в убийстве почти через 44 года после преступления благодаря современным достижениям в судебно-медицинских технологиях, пишет True Crime News.
13 февраля присяжные признали 64-летнего Джеймса Оливера Уника виновным в убийстве Сары Гир в 1982 году, сообщила прокуратура округа Сонома (штат Калифорния). Было установлено, что он совершил сексуальное насилие в ходе убийства, и ему будет вынесен приговор к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение. По данным KRSO, вердикт огласили в день, когда Саре Гир исполнилось бы 57 лет.
23 мая 1982 года Гир вышла из дома подруги, чтобы прогуляться в центр города, когда на неё напал Уник возле переулка у жилой улицы, сообщили в прокуратуре. Он изнасиловал её и задушил с помощью её собственных шорт. Тело было обнаружено на следующий день пожарным.
Из-за отсутствия на тот момент необходимых судебно-медицинских технологий расследование зашло в тупик. В 2003 году Департамент юстиции Калифорнии составил ДНК-профиль по образцам с нижнего белья Гир. ДНК не совпала ни с кем в базе данных правоохранительных органов, и дело снова стало холодным до 2021 года. В том году ФБР с помощью баз данных родственной ДНК проанализировало образец и установило, что он принадлежит одному из четырёх братьев, включая Уника.
ФБР установило за Уником наблюдение и подобрало выброшенную им сигарету, сообщили в прокуратуре. Его ДНК полностью совпала с профилем 2003 года, а также с другими уликами с места преступления, включая одежду, которую носила Гир.
Уник был арестован 22 июля 2024 года и содержался под стражей по подозрению в убийстве, похищении, изнасиловании и развратных действиях с несовершеннолетней младше 14 лет с применением силы, сообщала тогда KRON.
На суде Уник утверждал, что встреча с Гир была по обоюдному согласию и что она сама предложила ему секс, пока он играл в видеоигры в аркаде. По словам прокуратуры, Уник намекал, что Гир была убита позже той ночью «призрачным мужчиной, который не оставил никаких следов ДНК». Присяжные совещались два часа, прежде чем вынести обвинительный вердикт.
Члены группы поддержки Гир в зале суда шепотом произносили «с днём рождения», когда оглашали приговор, сообщает KRSO.
Прокурор округа Карла Родригес заявила: «Это самое холодное дело, которое когда-либо рассматривалось жюри присяжных округа Сонома. Хотя 44 года — это слишком долгий срок ожидания, правосудие наконец восторжествовало как для близких Сары, так и для всего сообщества».
Согласно KRON, оглашение приговора Унику назначено на 23 апреля.
