Тайна Валаама: найдено тело пропавшей бизнес-леди из Екатеринбурга

Тело Натальи Простаковой найдено в лесу на Валааме спустя две недели поисков. Монахи рассказали о ее странном поведении перед смертью.

Источник: Аргументы и факты

36-летняя свердловчанка Наталья Простакова после гибели сестры и развода отправилась на остров Валаам. Ее выбор шокировал знакомых, до того момента она не проявляла большой тяги к монашеской жизни. Еще большим шоком для них стало загадочное исчезновение девушки, в причинах которого предстоит разобраться следствию, как и установить причины гибели.

Тело пропавшей найдено в лесу.

После двух недель изнурительных поисков на острове Валаам нашли тело свердловчанки Натальи Простаковой. О подробностях сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Республики Карелия. 36-летняя женщина, приехавшая в Спасо-Преображенский монастырь на послушание из Екатеринбурга, исчезла 2 февраля. Ее искали волонтеры, местные жители, насельники монастыря и сотрудники МЧС, но, к сожалению, надежда на спасение не оправдалась.

«Погибшую Наталью Простакову нашли на острове Валаам в лесу. К месту происшествия вызвали полицию», — уточнили в пресс-службе отряда.

Заявка о пропаже поступила в отряд 4 февраля, однако поиски силами полиции и МЧС велись с самого первого дня. Территорию обследовали местные жители и братия монастыря, совершался облет с помощью БПЛА. С 5 февраля к ним присоединились волонтеры «ЛизаАлерт», которые прочесывали лес и заброшенные постройки, но найти женщину живой не удалось.

«Сорвало»: монахи рассказали о состоянии Простаковой перед исчезновением.

Последние дни жизни Натальи на острове были омрачены серьезным психологическим кризисом. Как выяснилось, женщина, надеявшаяся обрести душевный покой в монастыре, наоборот, столкнулась с обострением внутренних проблем.

О странностях в ее поведении накануне исчезновения рассказал aif.ru начальник Смоленского скита иеромонах Давид. По словам священнослужителя, несмотря на заботу окружающих, трагедии избежать не удалось.

«Как оказалось, у нее были психологические проблемы. Она в последние дни перед исчезновением не спала, насколько знаю, перестала употреблять таблетки, которые ей прописывали», — объяснил отец Давид.

Простакова жила в женском общежитии. По словам отца Давида, соседки опекали ее и старались не оставлять одну.

«Она жила в женском общежитии, была хорошей девушкой. А в последние дни у неё вдруг “сорвало”, невроз какой-то был. Соседки ей помогали, пытались следить за ней, чтоб она была под присмотром. Но вот оказалось, что психологические проблемы», — отметил собеседник издания.

Бегство от реальности: два брака, смерть сестры и закрытый салон красоты.

Почему успешная бизнес-леди решила круто изменить свою жизнь и уехать на далекий остров? Ответ кроется в череде трагических событий, произошедших с Натальей в последние годы.

Ранее сообщалось, что Наталья Простакова была владелицей салона красоты в Екатеринбурге, который она продала незадолго до отъезда на Валаам, чтобы погасить ипотеку. По словам близких, в последние недели перед исчезновением девушка странно себя вела: она удалила все фотографии со своих страниц в соцсетях и пила успокоительные из-за бессонницы.

Подруга детства Анна раскрыла шокирующие подробности жизни пропавшей. Оказалось, что причиной душевных терзаний стала не только финансовая нагрузка, но и личные потери.

«У Натальи было два брака, свой салон красоты в Екатеринбурге, но она продала его, чтобы погасить ипотеку. Когда я узнала, что она уехала в монастырь, была очень удивлена», — рассказала Анна.

Смерть сестры в ДТП стала тяжелым ударом для всей семьи. Мать Натальи, которой уже 76 лет, потеряла одну дочь и сходила с ума от неизвестности, когда исчезла вторая.

«Мама ее очень переживала, что она в монастырь ушла… Первая дочь погибла в ДТП, если и с Наташей что-то случится, ее мама не переживет», — со слезами говорила подруга.

«Она не попала на камеры»: последний день Натальи на острове.

Утро 2 февраля стало роковым: после утренней службы Наталья вышла и больше не вернулась. Первое, что озадачило следователей и волонтеров — полное отсутствие цифрового следа. Несмотря на то, что остров оборудован камерами наблюдения, Наталья словно испарилась.

«Видеокамеры на Валааме Наталью не отследили, поэтому вероятность того, что она с Никольского скита пошла по льду — мала», — поделился с aif.ru знакомый пропавшей Игорь (имя изменено).

Эта деталь долгое время заставляла следствие считать, что женщина до сих пор находится где-то на острове. В день исчезновения на ней были черная куртка и платье, белый платок и сумка с серебряными замками. Эти приметы знал каждый местный житель.

Голодные хищники Ладоги: что говорят местные жители.

Пока официальные версии склонялись к трагической случайности, местные жители рисовали куда более страшную картину. Валаам зимой — это не только суровая красота, но и смертельная опасность, исходящая от дикой природы.

Житель Сортавалы Виктор Андрейцев в беседе с aif.ru сообщил, что шанс встретить волков на островах Ладожского озера зимой чрезвычайно высок. С наступлением холодов хищники кочуют стаями по льду в поисках пропитания.

«Волки сейчас очень голодные, поэтому не исключено, что пропавшая Простакова могла случайно повстречать хищников на своем пути», — отмечает Андрейцев.

«Волк — хитрый, умный, расчетливый, сильный и очень опасный хищник-убийца! Когда он голоден, то не приведи Господь с ним повстречаться ни на Валааме, ни на любом другом острове Ладожского озера», — подчеркивает он.

Кто замешан в смерти Натальи и истинные причины гибели женщины предстоит установить следствию.

