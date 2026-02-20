Ричмонд
Замерзавшую в лесу женщину спасли полицейские в Иркутской области

Замерзавшую в лесу женщину спасли полицейские в Иркутской области. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

Источник: ТК Город

Поздний вечер 17 февраля едва не обернулся трагедией для 42-летней жительницы Саянска. Женщина забрела в лес и потеряла ориентацию на местности. Спасательный круг замкнулся: вокруг темнота и холод, а дороги домой нет.

На помощь пришел экипаж ППС в составе старших сержантов Максима Трача и Константина Потапкина. Вместе со спасателями и добровольцами они организовали масштабные поиски. Полицейские не прекращали обзванивать пострадавшую, успокаивая ее голосом, и подавали сигналы фонарями.

Утром, в 4:00, женщину нашли. Сибирячка была доставлена в больницу, где врачи оказали ей необходимую помощь. Руководство отдела отметило самоотверженность сотрудников — они будут поощрены за спасение человеческой жизни.