Автосервис загорелся в Москве на площади 500 квадратных метров

На юго-востоке столицы загорелся автосервис, огнем охвачены 500 квадратных метров. Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщило ТАСС.
Уточняется, что возгорание произошло в автосервисе на Люблинской улице. Есть угроза перехода огня на расположенный по соседству склад.
В настоящее время на место происшествия следуют 18 пожарных расчетов. Информации о пострадавших не поступало, сказано в статье.
17 февраля одноэтажный дом на две семьи загорелся в поселке Тарасовка Пушкинского городского округа. Сотрудники МЧС РФ приступили к тушению пламени. Об этом сообщили в пресс-службе «Мособлпожспаса».
В этот же день в Москве загорелась квартира жилого дома в Напольном проезде. Огонь охватил помещение на четвертом этаже здания. Пожарные ликвидировали возгорание. Из дома спасли 10 человек, в том числе 11-летнего ребенка. В результате пожара погиб котенок.