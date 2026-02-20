Автосервис загорелся в Москве на площади 500 квадратных метров

В этот же день в Москве загорелась квартира жилого дома в Напольном проезде. Огонь охватил помещение на четвертом этаже здания. Пожарные ликвидировали возгорание. Из дома спасли 10 человек, в том числе 11-летнего ребенка. В результате пожара погиб котенок.