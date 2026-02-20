Ричмонд
В Иркутске экс-директор и бухгалтер оплатили банкет за счет госучреждения

Суд оштрафовал виновных.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске вынесли приговор бывшему директору областного лесхоза и главному бухгалтеру. Их признали виновными в растрате почти миллиона рублей из госучреждения. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СКР и прокуратуре региона.

— Все произошло в сентябре 2020 года. Директор вместе с бухгалтером провернули схему — организовали выделение денег под видом покупки запчастей для транспорта. Для отчетности запросили документы у работников филиалов, но те не знали о мошенничестве, — пояснили в пресс-службе ведомств.

На самом деле почти 996 тысяч рублей потратили на банкет в честь Дня работника леса. Оплату заведения замаскировали под аренду помещения для конференции. Преступление выявили сотрудники УФСБ.

Суд назначил экс-директору штраф 400 тысяч рублей, его подчиненной — 300 тысяч. Кроме того, с них взыскали 770 тысяч в счет погашения ущерба (225 тысяч они уже вернули ранее).

