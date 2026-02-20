В Иркутске экс-директор и бухгалтер оплатили банкет за счет госучреждения

— Все произошло в сентябре 2020 года. Директор вместе с бухгалтером провернули схему — организовали выделение денег под видом покупки запчастей для транспорта. Для отчетности запросили документы у работников филиалов, но те не знали о мошенничестве, — пояснили в пресс-службе ведомств.