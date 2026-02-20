Ричмонд
В Турции не сообщают причину задержания россиянки и итальянского журналиста

Турецкие власти не объяснили, почему задержали итальянского журналиста Андреа Лучиди и российскую активистку Татьяну Десятову. Международный Союз пионерских организаций разбирается в ситуации с арестом членов делегации в Турции.

Источник: Life.ru

«Причину задержания турецкие власти не сообщают, обращаются с задержанными очень грубо, но пока не бьют. Генеральное консульство Российской Федерации в Стамбуле получило информацию о задержании Татьяны», — рассказал Telegram-каналу SHOT член центрального Совета Международного Союза пионерских организаций Михаил Степанов.

Сейчас активисты находятся в центре экспатриации. Им грозит депортация.

Напомним, группа коммунистов прибыла в Турцию 18 февраля. В неё входили Татьяна Десятова, Андреа Лучиди и ещё четверо человек из разных европейских стран. Целью было собрать информацию о тюрьмах строгого режима. Утром 19 февраля они встретились с представителями Народной юридической конторы (Halkın Hukuk Bürosu). После встречи местные власти задержали активистов прямо на улице.

