В Турции не сообщают причину задержания россиянки и итальянского журналиста

«Причину задержания турецкие власти не сообщают, обращаются с задержанными очень грубо, но пока не бьют. Генеральное консульство Российской Федерации в Стамбуле получило информацию о задержании Татьяны», — рассказал Telegram-каналу SHOT член центрального Совета Международного Союза пионерских организаций Михаил Степанов.
Сейчас активисты находятся в центре экспатриации. Им грозит депортация.
Напомним, группа коммунистов прибыла в Турцию 18 февраля. В неё входили Татьяна Десятова, Андреа Лучиди и ещё четверо человек из разных европейских стран. Целью было собрать информацию о тюрьмах строгого режима. Утром 19 февраля они встретились с представителями Народной юридической конторы (Halkın Hukuk Bürosu). После встречи местные власти задержали активистов прямо на улице.
Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.