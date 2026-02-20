В Турции не сообщают причину задержания россиянки и итальянского журналиста

Напомним, группа коммунистов прибыла в Турцию 18 февраля. В неё входили Татьяна Десятова, Андреа Лучиди и ещё четверо человек из разных европейских стран. Целью было собрать информацию о тюрьмах строгого режима. Утром 19 февраля они встретились с представителями Народной юридической конторы (Halkın Hukuk Bürosu). После встречи местные власти задержали активистов прямо на улице.