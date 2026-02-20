Ричмонд
Под Калачинском женщина на легковушке протаранила автобус с 17 пассажирами

Женщина на «Мазде» врезалась в автобус.

Источник: ГУ МВД

Вечером 19 февраля в 18:20 на трассе Калачинск-Ивановка-Кабанье произошло серьезное ДТП. Женщина 1993 года рождения за рулем «Мазды» при выезде со второстепенной дороги не предоставила преимущество и врезалась в рейсовый автобус ПАЗ.

После столкновения общественный транспорт, в котором находились 17 пассажиров, съехал в кювет. Никто из находившихся в автобусе не пострадал. А вот водитель легковушки и женщина-пассажир 1967 года рождения получили тяжелые травмы и были срочно доставлены в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что в Омском райсуде судят 42-летнего жителя Исилькульского района, который обвиняется в смертельном ДТП, унесшем жизни трех человек.