Под Калачинском женщина на легковушке протаранила автобус с 17 пассажирами

Вечером 19 февраля в 18:20 на трассе Калачинск-Ивановка-Кабанье произошло серьезное ДТП. Женщина 1993 года рождения за рулем «Мазды» при выезде со второстепенной дороги не предоставила преимущество и врезалась в рейсовый автобус ПАЗ.
После столкновения общественный транспорт, в котором находились 17 пассажиров, съехал в кювет. Никто из находившихся в автобусе не пострадал. А вот водитель легковушки и женщина-пассажир 1967 года рождения получили тяжелые травмы и были срочно доставлены в больницу.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее мы сообщали, что в Омском райсуде судят 42-летнего жителя Исилькульского района, который обвиняется в смертельном ДТП, унесшем жизни трех человек.