Под Калачинском женщина на легковушке протаранила автобус с 17 пассажирами

После столкновения общественный транспорт, в котором находились 17 пассажиров, съехал в кювет. Никто из находившихся в автобусе не пострадал. А вот водитель легковушки и женщина-пассажир 1967 года рождения получили тяжелые травмы и были срочно доставлены в больницу.