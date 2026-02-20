В Хабаровске задержали контрабандиста с партией золота на 5 млн рублей

В Хабаровске сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю пресекли незаконный оборот крупной партии золота, сообщает пресс-служба УФСБ России по Хабаровскому краю.
20 февраля 2026 года был задержан 43‑летний житель Красноярского края, который транспортировал драгоценный металл с целью последующей продажи на территории Забайкальского края.
В ходе оперативно‑разыскных мероприятий и следственных действий у злоумышленника изъяли партию золота стоимостью около 5 млн рублей. Правонарушитель был пойман непосредственно во время перевозки драгоценного металла.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов). Расследование ведут следователи УФСБ России по Хабаровскому краю.
Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время правоохранительные органы проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств преступления.