Ночную атаку БПЛА отразили в двух районах Ростовской области

«Уничтожены БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах», — сообщил губернатор.
В региональном правительстве добавили, что данные о пострадавших и разрушениях на земле не поступали. Детали последствий атаки до сих пор уточняют. В регионе сохраняется угроза со стороны беспилотников. Жителей просят соблюдать осторожность.
Той же ночью Севастополь подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Силы ПВО и Черноморский флот сбили 16 БПЛА. К сожалению, обошлось не без жертв. От осколочных ранений головы и грудной клетки погиб 30-летний мужчина.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.