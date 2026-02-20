После исчезновения вертолёта в Амурской области возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили дело из-за пропажи вертолёта Robinson в Амурской области, информирует Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
В сообщении сказано, что речь идёт о статье УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц».
Напомним, борт исчез с радаров, вылетев с лесной деляны в 130 километрах от населённого пункта Амаранка Ромненского района. Он направлялся в село Ромны.
В правительстве Амурской области заявили, что, по предварительным сведениям, на борту вертолёта находились один пилот и два пассажира.
Уже выяснилось, что вертолёт принадлежит лесозаготовительным службам. Также стало известно, что зона поиска находится в тайге с сопками и горами.
Ранее сообщалось, что для проведения поисково-спасательной операции из Благовещенска к предполагаемому району направлены спасатели. В общей сложности задействованы 42 человека и 14 единиц техники, в том числе снегоходы и беспилотный летательный аппарат.