При атаке БПЛА ВСУ в Брянской области пострадал один человек

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Мирный житель ранен при атаке дронов ВСУ на поселок Суземка Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Источник: © РИА Новости

«ВСУ атаковали FPV — дронами поселок Суземка. В результате варварского удара, к сожалению, ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Отмечается, что повреждены два легковых автомобиля. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
