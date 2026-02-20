При атаке БПЛА ВСУ в Брянской области пострадал один человек

«ВСУ атаковали FPV — дронами поселок Суземка. В результате варварского удара, к сожалению, ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Отмечается, что повреждены два легковых автомобиля. Оперативные и экстренные службы работают на месте.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше