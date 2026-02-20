В Забайкалье подростков осудили за поджог леса по заданию куратора из сети

— Затем он позвал приятеля. Вместе они купили бензин и зажигалки, поехали в лес недалеко от поселка Атамановка и подожгли его. Процесс сняли на видео и отправили куратору в отчет. Обещанных денег они так и не получили, но пожар случился. Он создал реальную угрозу для людей, их имущества и отвлек силы пожарных и волонтеров, — пишут в агентстве.