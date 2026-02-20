В Забайкалье подростков осудили за поджог леса по заданию куратора из сети

В Забайкалье вынесли приговор двум 16-летним подросткам. Их признали виновными в терроризме. Как сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на прокуратуру региона, все началось в июне 2025 года, когда один из парней нашел в интернете куратора.
Неизвестный предложил ему деньги за поджоги и другие теракты, чтобы дестабилизировать обстановку в регионе. Подросток согласился и предложил устроить лесной пожар.
— Затем он позвал приятеля. Вместе они купили бензин и зажигалки, поехали в лес недалеко от поселка Атамановка и подожгли его. Процесс сняли на видео и отправили куратору в отчет. Обещанных денег они так и не получили, но пожар случился. Он создал реальную угрозу для людей, их имущества и отвлек силы пожарных и волонтеров, — пишут в агентстве.
Преступление раскрыли оперативники ФСБ и МВД. Суд приговорил одного из подростков к 6,5 года колонии, второго — к 7 годам и 5 дням. Оба будут отбывать наказание в воспитательной колонии. Мобильный телефон, с которого они выходили на куратора, конфисковали. Приговор пока не вступил в силу, а значит, есть время на его обжалование.
