Над регионами России сбили 149 украинских беспилотников

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 19 февраля до 07:00 мск 20 февраля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 149 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 57 БПЛА — над территорией Брянской области, 28 БПЛА — над акваторией Черного моря, 24 БПЛА — над акваторией Азовского моря, 20 БПЛА — над территорией Республики Крым, 17 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 2 БПЛА — над территорией Ростовской области и 1 БПЛА — над территорией Белгородской области», — сообщили в военном ведомстве.
