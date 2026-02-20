Ричмонд
Силы ПВО за ночь сбили 149 дронов ВСУ над территорией России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 149 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ над территорией России. Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщили в Министерстве обороны.

Так, 57 дронов ликвидировали над Брянской областью, 28 — над Черным морем, 24 — над Азовским морем, 20 — над Республикой Крым.

Кроме того, 17 беспилотников уничтожили над Краснодарским краем, два — над Ростовской областью, один — над Белгородской областью, передает ТАСС.

В этот же день мужчина погиб при атаке украинских БПЛА на Севастополь. 30-летний житель города получил осколочное ранение головы и грудной клетки от падения обломков сбитого дрона.

19 февраля В этот же день в результате массированной атаки БПЛА на Брянскую область пострадали два местных жителя. Раненых оперативно доставили в больницу, им оказали необходимую помощь.

