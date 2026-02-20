Ричмонд
Российские силы ПВО сбили за ночь 149 дронов ВСУ над регионами страны

Силы ПВО России отразили массированную атаку дронов ВСУ на регионы страны.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 20 февраля 149 украинских беспилотников над регионами страны. Об этом в Telegram-канале сообщает Минобороны России.

Большая часть БПЛА противника, 57 единиц, была ликвидирована в Брянской области, 28 — над акваторией Черного моря, 24 — над акваторией Азовского моря.

20 вражеских беспилотников российские военные сбили в Крыму, 17 — в Краснодарском крае, два дрона были ликвидированы в Ростовской области и один — в Белгородской.

Накануне губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что 19 февраля, город Великие Луки подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов украинской армии.

До этого стало известно, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили 120 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России в течение шести часов.

