ПВО России за ночь сбила 149 украинских беспилотников

Дежурные средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 149 украинских беспилотников самолётного типа над регионами России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Источник: Life.ru

По данным ведомства, атака продолжалась с 23:00 мск 19 февраля до 07:00 мск 20 февраля. Больше всего БПЛА — 57 — сбито над Брянской областью. Ещё 28 дронов уничтожены над акваторией Чёрного моря, 24 — над Азовским морем, 20 — над территорией Крыма, 17 — над Краснодарским краем, два — над Ростовской областью и один — над Белгородской областью.

Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется региональными властями.

Ранее Life.ru писал о трагедии в Севастополе, который ночью 20 февраля подвергся массированной атаке вражеских беспилотников. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО и Черноморский флот сбили украинские БПЛА, однако один из фрагментов дрона упал в районе Камышового шоссе. 30-летний мужчина получил тяжёлые ранения, врачи боролись за его жизнь, но спасти его не удалось.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

