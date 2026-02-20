ПВО России за ночь сбила 149 украинских беспилотников

По данным ведомства, атака продолжалась с 23:00 мск 19 февраля до 07:00 мск 20 февраля. Больше всего БПЛА — 57 — сбито над Брянской областью. Ещё 28 дронов уничтожены над акваторией Чёрного моря, 24 — над Азовским морем, 20 — над территорией Крыма, 17 — над Краснодарским краем, два — над Ростовской областью и один — над Белгородской областью.
Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется региональными властями.
Ранее Life.ru писал о трагедии в Севастополе, который ночью 20 февраля подвергся массированной атаке вражеских беспилотников. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО и Черноморский флот сбили украинские БПЛА, однако один из фрагментов дрона упал в районе Камышового шоссе. 30-летний мужчина получил тяжёлые ранения, врачи боролись за его жизнь, но спасти его не удалось.
