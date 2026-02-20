В Запорожской области произошли взрывы

«Взрывы в Запорожской области», — написал он в своем Telegram-канале.
В настоящее время в подконтрольной украинским властям части Запорожской области действует воздушная тревога.
МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Взрывы произошли в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом сообщил глава подчиняющейся украинским властям областной администрации Иван Федоров.
