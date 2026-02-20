Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Запорожской области произошли взрывы

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Взрывы произошли в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом сообщил глава подчиняющейся украинским властям областной администрации Иван Федоров.

Источник: Соцсети

«Взрывы в Запорожской области», — написал он в своем Telegram-канале.

В настоящее время в подконтрольной украинским властям части Запорожской области действует воздушная тревога.