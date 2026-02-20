Ричмонд
Известного астрофизика Гриллмэйра убили на крыльце его дома в США

В сельской местности Долины Антилоп в Калифорнии (США) застрелен известный астрофизик Карл Гриллмэйр.

В сельской местности Долины Антилоп в Калифорнии (США) застрелен известный астрофизик Карл Гриллмэйр. Подозреваемому предъявлено обвинение в убийстве. Об этом сообщили в департаменте шерифа округа Лос-Анджелес.

Вызов в службу 911 поступил в 6:10 утра. Сообщалось о нападении с применением оружия в неинкорпорированном районе Ллано (территория, которая не входит в состав муниципалитета и не имеет собственного местного самоуправленияакие зоны находятся под прямым управлением вышестоящих властей — округа, штата или страны). Прибывшие на место помощники шерифа обнаружили мужчину с огнестрельным ранением на крыльце дома. Медики констатировали смерть.

Погибшему было 67 лет. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стало огнестрельное ранение в туловище. Случай квалифицирован как убийство, пишет газета Los Angeles Times.

В ходе расследования задержан 29-летний Фредди Снайдер. Ему предъявлены обвинения в убийстве, угоне автомобиля, а также в краже со взломом по эпизоду от 28 декабря. Он содержится под стражей без права выхода под залог в 2 млн долларов. Следствие не уточняет, был ли подозреваемый знаком с погибшим.

Представитель Калтеха подтвердил, что Гриллмэйр более 40 лет занимался исследованиями в области галактической астрономии. Он работал в Центре обработки и анализа инфракрасных данных университета, который сотрудничает с НАСА и Национальным научным фондом США.

Коллеги называют его одним из ведущих специалистов по структуре Млечного Пути. Его исследования были посвящены звездным потокам и эволюции галактик. В 2007 году он опубликовал работу о наличии воды на далекой планете вне Солнечной системы. За научные достижения ученый был удостоен ряда наград, включая медаль НАСА.

Гриллмайр жил в отдаленной части Долины Антилоп, где оборудовал домашнюю обсерваторию с телескопами. На момент гибели он занимался изучением комет и астероидов, которые могут представлять потенциальную угрозу для Земли.

