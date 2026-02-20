Известного астрофизика Гриллмэйра убили на крыльце его дома в США

В ходе расследования задержан 29-летний Фредди Снайдер. Ему предъявлены обвинения в убийстве, угоне автомобиля, а также в краже со взломом по эпизоду от 28 декабря. Он содержится под стражей без права выхода под залог в 2 млн долларов. Следствие не уточняет, был ли подозреваемый знаком с погибшим.