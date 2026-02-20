Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО за ночь сбила 149 украинских беспилотников над регионами РФ

149 украинских беспилотников перехватили в период с 23:00 мск 19 февраля до 7:00 мск 20 февраля.

Источник: Аргументы и факты

В течение ночи российские системы противовоздушной обороны осуществили перехват и ликвидацию 149 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом проинформировали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Указанное количество воздушных целей было уничтожено с 23:00 мск 19 февраля до 7:00 мск 20 февраля.

Согласно официальным данным, над Брянской областью было нейтрализовано 57 беспилотников. Над акваторией Черного моря сбиты 28 аппаратов, а над Азовским морем — еще 24.

Также силы ПВО поразили 20 БПЛА над территорией Крыма. 17 целей были уничтожены в небе над Краснодарским краем, две — над Ростовской областью и один летательный аппарат — над Белгородской областью.

Ранее в Белгороде после отражения атаки ВСУ загорелась крыша дома. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, пожар удалось оперативно ликвидировать.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше