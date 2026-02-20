ПВО за ночь сбила 149 украинских беспилотников над регионами РФ

В течение ночи российские системы противовоздушной обороны осуществили перехват и ликвидацию 149 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом проинформировали в Министерстве обороны Российской Федерации.
Указанное количество воздушных целей было уничтожено с 23:00 мск 19 февраля до 7:00 мск 20 февраля.
Согласно официальным данным, над Брянской областью было нейтрализовано 57 беспилотников. Над акваторией Черного моря сбиты 28 аппаратов, а над Азовским морем — еще 24.
Также силы ПВО поразили 20 БПЛА над территорией Крыма. 17 целей были уничтожены в небе над Краснодарским краем, две — над Ростовской областью и один летательный аппарат — над Белгородской областью.
Ранее в Белгороде после отражения атаки ВСУ загорелась крыша дома. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, пожар удалось оперативно ликвидировать.