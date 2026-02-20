В двух районах Калининградской области сгорели бани

В 20:06 поступил звонок о пожаре в пос. Яблоневка на границе Гурьевского района и Калининграда. В двухэтажной кирпичной бане выгорела парная, 2 комнаты отдыха и кровля на общей площади 250 кв.м. Огонь тушили 28 человек и 5 единиц техники. В обоих случаях обошлось без пострадавших.