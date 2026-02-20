На борту пропавшего в Приамурье вертолета находились двое правоохранителей

В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что на борту вертолета, пропавшего в 130 километрах от села Амаранка Амурской области, находились два сотрудника правоохранительных органов.
Представитель надзорного ведомства уточнил в диалоге с ТАСС, что в состав экипажа и пассажиров входили один пилот и два сотрудника правоохранительных органов.
«Должны были вернуться с оперативно-разыскных мероприятий», — добавил собеседник агентства.
Напомним, борт исчез с радаров, вылетев с лесной деляны в 130 километрах от населенного пункта Амаранка Ромненского района. Он направлялся в село Ромны.
В правительстве Амурской области заявили, что, по предварительным сведениям, на борту вертолета находились один пилот и два пассажира. В настоящее время следователи возбудили дело из-за пропажи вертолета Robinson в Амурской области.