В Брянской области из-за атаки украинских БПЛА повреждены три частных дома

«Прошедшей ночью над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады “БАРС-Брянск”, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожены 57 вражеских БПЛА самолетного типа. В результате атаки в селе Лопушь Выгоничского района осколками повреждены три частных дома», — написал он.
Пострадавших в результате атаки нет. «Работают оперативные и экстренные службы», — добавил Богомаз.
