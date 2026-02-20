Ричмонд
В Брянской области из-за атаки украинских БПЛА повреждены три частных дома

БРЯНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Почти 60 украинских беспилотников уничтожены прошедшей ночью над Брянской областью, в селе Лопушь повреждены три частных дома. Пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Max.

Источник: Александр Полегенько/ТАСС

«Прошедшей ночью над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады “БАРС-Брянск”, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожены 57 вражеских БПЛА самолетного типа. В результате атаки в селе Лопушь Выгоничского района осколками повреждены три частных дома», — написал он.

Пострадавших в результате атаки нет. «Работают оперативные и экстренные службы», — добавил Богомаз.

