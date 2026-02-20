LA Times: в Калифорнии застрелили астрофизика Гриллмэйра

На крыльце своего дома в Калифорнии был убит известный астрофизик Карл Гриллмэйр, сообщает Los Angeles Times.
По данным газеты, учёный, который более 40 лет занимался исследованиями галактик и экзопланет, получил смертельное ранение. Подозреваемый арестован.
«Выдающийся астрофизик из Калифорнийского технологического института, более 40 лет занимавшийся исследованиями в области галактической астрономии и изучения далеких планет, был убит. Подозреваемому в убийстве предъявлено обвинение», — пишет издание.
Полиция выясняет все обстоятельства.
