LA Times: в Калифорнии застрелили астрофизика Гриллмэйра

Выдающийся астрофизик из Калифорнийского технологического института был застрелен на крыльце своего дома.

Источник: Аргументы и факты

На крыльце своего дома в Калифорнии был убит известный астрофизик Карл Гриллмэйр, сообщает Los Angeles Times.

По данным газеты, учёный, который более 40 лет занимался исследованиями галактик и экзопланет, получил смертельное ранение. Подозреваемый арестован.

«Выдающийся астрофизик из Калифорнийского технологического института, более 40 лет занимавшийся исследованиями в области галактической астрономии и изучения далеких планет, был убит. Подозреваемому в убийстве предъявлено обвинение», — пишет издание.

Полиция выясняет все обстоятельства.

Ранее в американском штате Северная Каролина была убита 21-летняя беженка с Украины.