В Петербурге пенсионерка погибла под колесами иномарки

В Санкт-Петербурге автомобиль Honda сбил 67-летнюю женщину. Пострадавшая скончалась в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Авария произошла 18 февраля, около 9:48, у дома 12 по улице Красного Курсанта. По данным полиции, иномарка под управлением 39-летней женщины двигалась в сторону Большого проспекта Петроградской стороны. На нерегулируемом пешеходном переходе водитель не уступила дорогу пешеходу.
Женщину 1957 года рождения доставили в медицинское учреждение, однако спасти ее не удалось. В тот же день она умерла.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
