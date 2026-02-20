Ричмонд
В Петербурге пенсионерка погибла под колесами иномарки

В Санкт-Петербурге автомобиль Honda сбил 67-летнюю женщину.

В Санкт-Петербурге автомобиль Honda сбил 67-летнюю женщину. Пострадавшая скончалась в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Авария произошла 18 февраля, около 9:48, у дома 12 по улице Красного Курсанта. По данным полиции, иномарка под управлением 39-летней женщины двигалась в сторону Большого проспекта Петроградской стороны. На нерегулируемом пешеходном переходе водитель не уступила дорогу пешеходу.

Женщину 1957 года рождения доставили в медицинское учреждение, однако спасти ее не удалось. В тот же день она умерла.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

