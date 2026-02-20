Полиция задержала двух человек, готовивших поджоги в Москве по указке кураторов

Первый совершил поджог служебного автомобиля полиции в Кривоарбатском переулке, облив его бензином. Возгорание оперативно ликвидировано. В ходе разбирательства выяснилось, что молодой человек стал жертвой мошенников: на сайте знакомств он перешёл по ссылке, после чего злоумышленники получили доступ к его данным, а затем, представившись силовиками, вынудили его выполнять задания, включая поджог.