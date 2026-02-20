Экс-возлюбленная сына Кадышевой подала на него в суд из-за долга в пять миллионов

Около года назад общественность узнала об аферах сына певицы Надежды Кадышевой Григория. Одна из его экс-возлюбленных Дарья Де Батс обратилась в суд, чтобы вернуть деньги, которые тот брал у нее в долг.
Григорий попросил у девушки порядка 20 миллионов рублей — она едва не заложила квартиру ради его «спасения». Первые полтора он занял спустя три недели отношений, следом выпросил еще три.
После Костюк все же вернул определенную часть суммы, но не всю. Дарья решила обратиться за помощью в Тверской районный суд Москвы — он зарегистрировал ее иск «о взыскании сумм по договору займа».
— Общая сумма займа, обозначенная нами в заявлении, составляет 4 686 230 рублей. Плюс пени. Но так как нет расписок, размер пени назначит суд в случае моей победы, — отметила она.
По ее словам, на самом деле Григорий должен ей гораздо больше. Девушка несколько раз оплачивала поездки в другие страны.
— Эти траты судом могут быть расценены как «подарок», поэтому адвокат посоветовал не включать их в требования, — цитирует Де Батс StarHit.
До этого петербургский «Дворец спорта» направил в арбитражный суд города исковое заявление к театру «Золотое кольцо» российской фолк-певицы Кадышевой на сумму 1,8 миллиона рублей.