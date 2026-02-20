Ричмонд
ФСБ показала кадры уничтожения диверсантов в ДНР

Управление ФСБ по ДНР опубликовало видео с уничтожением украинских диверсантов.

Источник: Аргументы и факты

Управление ФСБ по ДНР распространило видео, на котором видно, как были ликвидированы украинские диверсанты.

По информации, предоставленной ведомством, военнослужащие ВСУ пытались проникнуть в тыловые районы российских позиций с целью нападения на личный состав. Однако их действия были пресечены сотрудниками антитеррористического подразделения «Горыныч».

«Антитеррористическое подразделение “Горыныч” регионального Управления ФСБ ведет охоту на диверсионные группы украинских боевиков на окраинах Димитрова», — отмечается в сообщении ведомства.

Ранее УФСБ сообщило, что на окраинах города Димитрова была нейтрализована группа из семи диверсантов.