ФСБ показала кадры уничтожения диверсантов в ДНР

Управление ФСБ по ДНР распространило видео, на котором видно, как были ликвидированы украинские диверсанты.
По информации, предоставленной ведомством, военнослужащие ВСУ пытались проникнуть в тыловые районы российских позиций с целью нападения на личный состав. Однако их действия были пресечены сотрудниками антитеррористического подразделения «Горыныч».
«Антитеррористическое подразделение “Горыныч” регионального Управления ФСБ ведет охоту на диверсионные группы украинских боевиков на окраинах Димитрова», — отмечается в сообщении ведомства.
Ранее УФСБ сообщило, что на окраинах города Димитрова была нейтрализована группа из семи диверсантов.