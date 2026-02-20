Мужчина поджег автомобиль полиции на Арбате по заданию мошенников

19-летний житель Костромы устроил поджог полицейского автомобиля в Кривоарбатском переулке. Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
— Возгорание ликвидировано сотрудниками полиции, злоумышленник доставлен в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства, — уточнила она.
В ходе допроса выяснилось, что на одном из сайтов парень познакомился с девушкой, которая отправила ему ссылку на якобы фотографии. Как только он перешел по ней, с телефона началась передача данных.
Спустя некоторое время с ним связались аферисты и представились сотрудниками силовых структур. Они утверждали, что его личная информация попала к украинским спецслужбам.
Так неизвестные заставили парня подписать соглашение о выполнении семи поручений. Последним стал поджог служебного автомобиля полиции.
— В то же время 17-летний житель Подмосковья подошел к КПП ОМВД России по Хорошевскому району с канистрой бензина в руках. Он стал жертвой по аналогичной схеме, — уточнила Волк в Telegram-канале.
По первому случаю следователем ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 205, а также 30 и 167 УК РФ.
В ночь с 23 на 24 декабря на Елецкой улице в Москве также прогремел взрыв, из-за которого погибли двое полицейских.