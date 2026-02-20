Ричмонд
СМИ: Дату приговора по делу о теракте в «Крокусе» могут огласить 2 марта

Второй Западный окружной военный суд может назначить дату приговора фигурантам дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» 2 марта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на участников судебного процесса.

— Мы ожидаем, что дата приговора будет назначена 2 марта, после стадии последнего слова, — передает агентство.

Днем ранее стало известно, что сторона защита потерпевших в «Крокус Сити Холле» осталась недовольна сроками, которые прокурор запросил для исполнителей теракта и попросила суд назначить обвиняемым более строгое наказание.

Гособвинитель запросила пожизненные сроки для исполнителей теракта. Прокурор также потребовала оштрафовать каждого из них на 990 тысяч рублей. Остальных фигурантов дела запросили приговорить к срокам от 19 лет.