Житель Бурятии продал паспорт и оказался директором лесной фирмы

Сам сибиряк никогда не управлял организацией и понятия не имел, что она вообще существует. По материалам прокурорской проверки завели уголовное дело за предоставление паспорта для внесения сведений о подставном лице. Теперь «директору» грозит не прибыль, а проблемы с законом. Ход расследования контролирует прокуратура.