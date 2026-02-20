Житель Бурятии продал паспорт и оказался директором лесной фирмы

В Бурятии транспортная прокуратура нашла мужчину, который стал директором лесозаготовительной компании, даже не подозревая об этом. Как сообщает «Ариг Ус» со ссылкой на пресс-службу ведомства, в 2024 году он отдал свой паспорт незнакомцу за небольшую плату.
— Тот, в свою очередь, передал данные в налоговую. Ничего не подозревающий мужчина оказался номинальным руководителем фирмы по торговле лесом, — пишут журналисты.
Сам сибиряк никогда не управлял организацией и понятия не имел, что она вообще существует. По материалам прокурорской проверки завели уголовное дело за предоставление паспорта для внесения сведений о подставном лице. Теперь «директору» грозит не прибыль, а проблемы с законом. Ход расследования контролирует прокуратура.
