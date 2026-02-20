В Новосибирске суд продлил арест Печенкину, известному за побег из колонии

В Новосибирске суд продлил арест 71-летнему Евгению Печенкину, который в молодости прорыл стометровый тоннель из колонии и сбежал на волю. Об этом сообщили КП-Новосибирск в прокуратуре Кировского района.
— Суд продлил меру пресечения в виде нахождения под стражей на 6 месяцев. Уголовное дело поступило в суд, — сообщили КП-Новосибирск в прокуратуре Кировского района.
Осужденный Евгений Печенкин прославился на всю страну 31 декабря 2000-го года, мужчина прорыл стометровый тоннель и сбежал на волю. СМИ прозвали его «Сибирским Монте-Кристо», о побеге снимали документальные фильмы.
Уже через год Печенкина после побега задержали в Волгограде, он отсидел за мошенничество и в 2013 году вернулся в Новосибирск, пытался разводить кур на пенсии.
Из-за долгов пенсионер лишился участка земли под Новосибирском, он был продан за долги. В 2024—2025 годах Евгений стал мстить новым владельцам, пенсионера задержали по обвинению в серии из 7 поджогов и краже. С августа 2025 года подозреваемый находится в СИЗО.