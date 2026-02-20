В Новосибирске суд продлил арест Печенкину, известному за побег из колонии

Из-за долгов пенсионер лишился участка земли под Новосибирском, он был продан за долги. В 2024—2025 годах Евгений стал мстить новым владельцам, пенсионера задержали по обвинению в серии из 7 поджогов и краже. С августа 2025 года подозреваемый находится в СИЗО.