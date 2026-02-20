Ричмонд
В Якутске ребенок выпал из окна детского сада

В Якутске ребёнок выпал из окна детского сада и был госпитализирован.

В Якутске ребёнок выпал из окна детского сада и был госпитализирован. Как сообщили в пресс-службе минобразования республики, инцидент произошёл утром во время подготовки к завтраку.

Мальчик самостоятельно забрался на подоконник в спальне, открыл окно и выпал на сугроб. Воспитательница попыталась удержать его, схватив за одежду, но не смогла.

Ребёнка оперативно доставили в больницу, после осмотра и оказания помощи отпустили домой. Министерство образования и науки Якутии взяло ситуацию на контроль, начата служебная проверка.

«Ребенок был оперативно госпитализирован, в данное время после осмотра врачей и оказания необходимой помощи отправлен домой», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Красноярском каре произошел несчастный случай, едва не стоивший здоровья полуторагодовалой девочке. Ребенок получил серьезные термические ожоги из-за небезопасного расположения отопительного прибора в детской комнате.

