В китайской провинции Ляонин внезапно вышла из строя канатная дорога

В китайской провинции Ляонин канатная дорога внезапно вышла из строя и начала движение в противоположную сторону.

Источник: Аргументы и факты

В китайской провинции Ляонин канатная дорога внезапно вышла из строя и начала движение в противоположную сторону. Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщил телеканал РЕН ТВ.

По его данным, посетителям горнолыжного курорта пришлось спрыгивать с высоты прямо в снег. На данный момент информации о пострадавших не поступало, передал телеканал.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП на однокресельной канатной дороге, эксплуатируемой ООО «МКД Эльбрус», погибли два человека. СМИ отмечали, что это была супружеская пара. Кроме того, известно, что в аварии пострадали как минимум девять человек.

Причиной происшествия, по словам главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова, стал сход троса с ролика одной из опор.