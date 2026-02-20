В китайской провинции Ляонин внезапно вышла из строя канатная дорога

Ранее сообщалось, что в результате ЧП на однокресельной канатной дороге, эксплуатируемой ООО «МКД Эльбрус», погибли два человека. СМИ отмечали, что это была супружеская пара. Кроме того, известно, что в аварии пострадали как минимум девять человек.