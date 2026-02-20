Вертолёт с силовиками мог разбиться в Амурской области из-за непогоды

В разбившемся Robinson, пропавшем с радаров в Ромненском муниципальном округе, было три человека: пилот, представитель следственного комитета и полицейский. Предварительно, они возвращались домой после оперативно-разыскных мероприятий. Судьба всех троих пока неизвестна — спасатели до сих пор не могут обнаружить место возможного падения.