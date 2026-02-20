Пожар в автосервисе в центре Москвы ликвидировали

Пожарные ликвидировали возгорание в автосервисе на Новой Переведеновской улице. Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.
— Пожар полностью ликвидирован. Причину установят дознаватели МЧС России, — цитирует спасателей ТАСС.
До этого в столице загорелся хостел в 1-м Магистральном тупике. В результате пожара пострадали девять человек. Пожарным удалось ликвидировать возгорание. Возгорание в хостеле могло начаться из-за того, что в одной из комнат вспыхнул обогреватель. Возбуждено уголовное дело, которое взял на личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.