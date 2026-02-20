Частный вертолет потерпел крушение в Амурской области из-за плохих метеоусловий

Вертолет потерпел крушение в Амурской области из-за плохих погодных условий. Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщили в Telegram-канале Shot.
По данным СМИ, на борту судна находились три человека — пилот, сотрудник следственного комитета и полицейский. Они возвращались с оперативно-разыскных мероприятий.
Местоположение вертолета не установлено, поэтому их судьба остается неизвестна. По предварительным данным, пилот потерял управление и борт рухнул в 14 километрах от места вылета, уточнили в публикации.
До этого в региональном МЧС сообщалось, что вертолет вылетел из лесозаготовительной деляны в 130 километрах от села Амаранка. В ведомстве также утверждали, что на борту находилось четыре человека.
10 февраля в результате крушения медицинского вертолета на юго-востоке Ливии также погибли пять человек. Катастрофа произошла недалеко от города Куфра.